Une députée à IMF: «J'étais votre étudiante et j'ai mal quand je vois ce que vous êtes devenu…»

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Ancienne étudiante d’Ismaïla Madior Fall à l’Ucad, la députée Aïda Sow Ndiaye s’est montrée fort déçue par son ancien professeur. Celui qu’elle considérait, alors, comme un professeur émérite. Et elle a profité de la venue du Garde des Sceaux à l’Hémicycle, ce jeudi, pour le lui dire.



«J'ai mal et profondément mal quand je vois ce que vous êtes devenu. Vous étiez mon professeur à l'Ucad. Un professeur émérite, adulé. Et, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est ‘Ismaïla Madior le tailleur constitutionnel’. Et on veut savoir les motifs de ce changement, de ce comportement», a demandé la députée à son ancien professeur.



Elle estime aussi qu’Ismaïla Madior Fall est, en partie, responsable de l’image que dégage le régime actuel. «Vous maltraitez le peuple et les Sénégalais, et pourtant c'est vous qui nous enseigniez la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, où est la séparation des pouvoirs ? Tes étudiants sont perdus. Ils ne reconnaissent plus cet Ismaïla Madior Fall. Et je veux que tes valeurs reviennent», a martelé la députée.



Seneweb

