Accueil Envoyer Partager sur facebook Une députée kényane veut une loi contre les pets dans les avions Rédigé par La rédaction de leral.net le 13 Septembre 2019 à 12:46 Une députée kényane a demandé qu'une loi soit adoptée pour aider les équipages à faire face aux passagers qui lâchent des vents à bord des avions.



Lilian Achieng Gogo, députée de la circonscription de Rangwe, dans l'ouest du Kenya, a déclaré au Parlement que les passagers qui pètent, devenaient de plus en plus une menace pour la sécurité, en raison du malaise causé aux autres voyageurs.



La députée contribuait à l'élaboration d'une motion visant à modifier une loi sur les infractions commises à bord d'un aéronef.



Parmi les réformes qu'elle proposait, il y en avait une qui permettrait aux équipages de conduite, de fournir des médicaments contre les pets aux passagers.



"Nous devrions avoir à bord des systèmes de nourriture et des médicaments de base capables de réduire le niveau de gaz que l'on peut dégager pendant le vol et cette pratique devrait être mentionnée dans la loi."



Les pets étaient tellement irritants qu'ils pouvaient entraîner des bagarres à bord entre voyageurs, a expliqué Mme Gogo.



Les pets sont terribles dans l'avion.



La députée voulait également que tous les vols locaux et internationaux aient des ambulanciers à bord, ainsi que la quantité d'alcool servie aux passagers, vérifiée.



"La consommation d'alcool dans les vols est terrible, c'est pire que ce qui se passe ici sur le terrain. Nous devrions avoir un système nous permettant de gérer et de contrôler... les antécédents médicaux des gens devraient également être obtenus avant qu'on ne leur serve certaines boissons alcoolisées, pour leur propre sécurité", a déclaré la députée.













BBC Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Une entreprise condamnée à indemniser la famille d'un employé décédé en plein rapport sexuel Cameroun : Un homme a encaissé mensuellement 2601 salaires pendant 10 ans