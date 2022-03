Une enquête ouverte: La gifle de Will Smith prend une nouvelle tournure Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 22:19 | | 0 commentaire(s)| L’Académie des Oscars a annoncé lundi 28 mars avoir ouvert une «enquête» sur l’incident survenu la veille lors de la soirée de gala, durant laquelle l’acteur Will Smith a giflé l’humoriste Chris Rock après une blague sur les cheveux ras de son épouse.

«L’Académie condamne les actions de Will Smith lors du show de la nuit dernière», écrit l’organisation dans un communiqué transmis à l’AFP. «Nous avons officiellement entamé une enquête sur cet incident», précise l’Académie qui va examiner les suites à donner au regard de ses «règlements et de la loi californienne».



Will Smith – Chris Rock – Jada Pinkett Smith : ce qui s’est passé sur la scène des Oscars



Will Smith a giflé Chris Rock sur la scène des Oscars après que le comique a fait une blague sur la femme de l’acteur, Jada Pinkett Smith. « Jada, j’ai hâte d’être à GI Jane 2 », a-t-il dit, dans une référence apparente à sa coiffure rasée – qui est le résultat de l’alopécie, une maladie qui entraîne la perte de cheveux. Smith est monté sur scène et a frappé Rock avant de retourner à son siège et de crier : « Ne prononcez pas le nom de ma femme dans votre [censuré] bouche ».



Il s’est ensuite excusé sur scène. « Je veux m’excuser auprès de l’Académie. Je veux m’excuser auprès de tous mes collègues nommés », a-t-il déclaré lors de son discours d’acceptation du meilleur acteur, en larmes. La star a reçu le premier Oscar de sa carrière pour avoir joué le père des légendes du tennis Venus et Serena Williams dans Le Roi Richard. »L’art imite la vie. J’ai l’air d’un père fou, comme on disait de Richard Williams. Mais l’amour vous fera faire des choses folles ».



La blague de Rock faisait référence au film GI Jane de 1997, dans lequel Demi Moore jouait le rôle titre avec un crâne rasé. L’humoriste avait l’air abasourdi au lendemain de l’incident, mais a déclaré au public : « C’était la meilleure nuit de l’histoire de la télévision. » Le département de la police de Los Angeles a ensuite déclaré à Variety que Rock avait « refusé de déposer une plainte à la police » à la suite de l’événement.

LeFigaro





Accueil Envoyer à un ami Partager