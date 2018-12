Une étonnante fouille des bagages de Malick Gackou à l’Aibd… Ce que cherchaient les services de contrôle

De retour de voyage au Canada, par vol Air France, le président du Grand Parti (GP), Malick Gackou, en a vu de toutes les couleurs, hier, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).



En effet, arrivé à 21 heures, il n’a pu en sortir que vers 21 heures 30. En fait, pendant deux bonnes heures, il est resté bloqué à l’aéroport au niveau de la fouille des bagages. Les services de contrôle ont fouillé encore et encore ses bagages, qui sont passés plusieurs fois aux rayons X.



Une situation qui a entraîné des retards dans la sortie des bagages d’autres voyageurs. Et cela a fini par susciter les réactions des passagers, qui ont rouspété. La question est de savoir ce que les services de sécurité de l’aéroport cherchaient. On donne notre langue au chat, en attendant d’y revenir.













