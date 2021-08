Une famille dans le désarroi à Mbour: Mamadou Wilane, leur enfant de 7 ans, introuvable depuis le 31 juillet Une nouvelle disparition vient encore d’être signalée. Il s’agit bien du jeune garçon du nom de Mamadou Mansour Wilane, qui a été déclaré disparu depuis le 31 juillet dernier.

La famille de ce garçon est dans la tourmente, informe senenews.com. En effet, leur fils, âgé de 7 ans, habitant à Mbour Oncad, reste introuvable depuis presque 1 mois.



Selon son oncle, Babacar Wilane, Mamadou Mansour Wilane jouait avec ses amis avant d’être porté disparu.



Ses parents, résidant à Dioume Guenete, dans la région de Kaffrine, s’appellent Mbaye Wilane et Sokhna Mbila Lô.



Contacts pour tout renseignement utile : +221 77 910 04 31 et 70 652 81 88



