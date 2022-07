Une femme d’affaires explique pourquoi elle n’a rien acheté lorsqu’elle est devenue millionnaire

Avant que Sophia Amoruso fonde Nasty Gal, une société de mode féminine qu’elle a commencée en vendant des vêtements vintage sur eBay et l’a grandi en une entreprise à 100 millions $, elle a passé son adolescence à fouiller les poubelles et voler à l’étalage.



En fait, la première chose qu’elle a vendue en ligne n’a pas été des vêtements – c’était un livre volé.



“Les livres étaient un point d’entrée facile pour un voleur à l’étalage novice comme moi“, écrit-elle dans son livre (#GIRLBOSS).



Aujourd’hui, elle n’a aucune raison de voler dans les magasins, la fortune de Sophia Amoruso est estimée à plusieurs millions de dollars.



La millionnaire autodidacte a commencé à voir des gains financiers en 2010:



« Après que Nasty Gal s’est déplacée en dehors d’eBay et faire la transition vers une entreprise à part entière, j’avais près de 1 million $ cash en banque », écrit-elle.



Alors qu’une somme à sept chiffres serait poussée la plupart des gens d’aller faire du shopping, mais l’inspiratrice de la série télévisée Girlboss a gardé son portefeuille fermé.



« Après que Nasty Gal s’est déplacée en dehors d’eBay et faire la transition vers une entreprise à part entière, j’avais près de 1 million $ cash en banque », écrit-elle.



Alors qu’une somme à sept chiffres serait poussée la plupart des gens d’aller faire du shopping, mais l’inspiratrice de la série télévisée Girlboss a gardé son portefeuille fermé.



« Un grand ‘NON’ c’est d’augmenter vos dépenses dès que votre revenu augmente… J’ai été toujours prudente pour éviter ce piège. » – Sophia Amuroso



Une partie de sa résistance à accroître son mode de vie est venue du fait qu’elle n’a tout simplement pas le temps à perdre.



« Pendant longtemps, j’étais tellement concentrée sur la croissance de l’entreprise que dépenser de l’argent sur moi n’a même pas traversé mon esprit », écrit-elle.



Même s’il voulait jeter 500 $ sur une paire de chaussures, elle était tout simplement trop occupée.



Elle a essentiellement essayé d’épargner de l’argent.



« Quand votre temps consacré à gagner de l’argent est beaucoup plus grand que votre temps consacré à dépenser de l’argent, vous serez étonné de voir combien vous pouvez épargner sans même vraiment y penser. » – Sophia Amuroso



Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais dépenser, note la millionnaire:



« Dépensez de l’argent parce que c’est un investissement dans votre propre bien-être, pas parce que vous vous ennuyez et n’avez rien d’autre à faire. »



SOURCE ARGENTAIRE.COM