Une fillette de 11 ans battue et nourrie de cafards par sa patronne

L’aide ménagère qui reçoit actuellement des soins médicaux à l’hôpital général Amaku d’Awka aurait été sauvée d’un cachot où elle se serait retrouvée sans défense, avec des blessures et des cicatrices sur tout le visage et le corps.



Gwamnishu a écrit ceci:



“UNE ENFANT DE 11 ANS BLOQUÉE, ALIMENTÉE PAR DES CAFARDS ET DE LA SELLE PAR UNE DAME À AKWA, ÉTAT D’ANAMBRA.



Un citoyen inquiet s’est adressé à nous à propos du cas d’une domestique âgée de 11 ans enfermée, battue et nourrie de cafards et de selles …

Nous sommes rapidement passés à l’action, en nous rendant à Awka et avons sauvé la petite fille du cachot où elle se trouvait sans défense, avec des plaies septiques et des cicatrices sur tout le visage et le corps.



Elle est actuellement admise à l’hôpital général d’Amaku, à Awka.



L’on se demande encore ce qui peut pousser un être humain à être si cruel envers les plus faibles. Quel châtiment mérite cette dame?











Source: Afrikmag