Une fillette de dix ans se noie dans un caniveau à Sédhiou : Un Appel à la Vigilance des Parents Cet après-midi, une tragédie a frappé le quartier de Santassou à Sédhiou, où une fillette de dix ans s'est noyée dans un caniveau situé près de la gare routière. L'information a été confirmée à l'agence de presse sénégalaise par le lieutenant Adama Diop, commandant de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2024 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|

Alertés vers 16 heures, les secouristes se sont rapidement rendus sur les lieux. "On a été alerté vers 16 heures pour intervenir dans le quartier Santassou, juste derrière la gare routière de Sédhiou pour un cas de noyade d’une fille de dix ans", a précisé le lieutenant Diop. Malgré leurs efforts, le corps sans vie de la fillette a été retrouvé à environ 200 mètres de l'endroit où elle était tombée.



La dépouille de la victime a été transportée au centre hospitalier régional de Sédhiou. Cet incident tragique met en lumière la dangerosité des zones inondées et des caniveaux en période d'hivernage.



Selon l’APS, le lieutenant Diop a profité de cette douloureuse occasion pour rappeler aux parents l'importance de la vigilance. Il a insisté sur la nécessité de surveiller attentivement les enfants pour prévenir de tels drames. "En cette période d’hivernage, il est crucial que les parents soient particulièrement attentifs aux déplacements de leurs enfants", a-t-il souligné.



Cet appel à la prudence vise à éviter que de telles tragédies ne se reproduisent, en sensibilisant les familles aux risques liés aux fortes pluies et aux infrastructures urbaines inondées.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook