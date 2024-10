Une finance climatique plus juste, un enjeu vital pour les communautés sénégalaises : Elle doit cibler en première ligne les populations, selon Teranga Lab À l’occasion des mobilisations organisées à Joal-Fadiouth et Palmarin, Teranga Lab a insisté sur la nécessité de réformer la finance climatique. L’objectif est que ces financements soient orientés, en priorité, vers les communautés directement touchées par les effets du changement climatique.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

« Les financements climatiques doivent être plus transparents et inclusifs, permettant aux communautés locales de développer des solutions adaptées et résilientes », a souligné Alexandre Gubert Lette.



Cette action, nous dit-on, s’inscrit dans les efforts pré-COP29, pour interpeller les décideurs nationaux et internationaux. Teranga Lab ambitionne de bâtir un plaidoyer communautaire solide, qui alerte sur l’importance d’une transition énergétique juste, où les communautés locales ne sont pas sacrifiées au profit d’intérêts extérieurs.



C'est pourquoi en multipliant ces mobilisations dans différentes localités du pays, l’organisation veut s'assurer que les décisions prises lors des négociations climatiques, tiennent compte des réalités du terrain et des besoins des populations les plus vulnérables.



Selon la note d’information reçue, cette initiative s’inscrit également dans une dynamique pré-COP29, avec l’objectif de faire entendre les attentes des populations les plus touchées. Teranga Lab compte poursuivre son travail de mobilisation dans d'autres régions, afin de s'assurer que ces voix soient intégrées dans les discussions internationales.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook