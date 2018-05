Une fondation offre deux bennes à ordures à la mairie de Kaolack

La Fondation Moustapha Sow a fait samedi un don de deux bennes à ordures ménagères d’une valeur estimée à 24 millions de francs Cfa à la mairie de Kaolack en guise de contribution à la lutte contre l’insalubrité dans cette ville du centre du pays, a constaté l’APS.



"C’est dans un cadre sain qu’on peut aspirer à une vie saine. C’est la raison pour laquelle, nous avons tenu à participer à la lutte contre l’insalubrité à Kaolack en offrant deux bennes à ordures à la mairie. Il s’agit d’un appui permettant de renforcer le dispositif de ramassage des ordures à Kaolack pour les aider dans le ramassage d’ordures ", a expliqué Moustapha Sow, président de la Fondation.



S’exprimant lors de la cérémonie de réception du don organisée à la mairie, M. Sow a notamment réaffirmé l’engagement de la fondation qu’il dirige à davantage contribuer au bien-être des populations en multipliant ses actions dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des couches vulnérables. " L’engagement que nous avons à travers la fondation Moustapha Sow est un engagement qui consiste à améliorer le bien-être de la population sénégalaise en général et kaolackoise, en particulier. Nous intervenons socialement dans plusieurs domaines mais nos priorités restent la santé et l’éducation, en ciblant notamment les femmes et les enfants " a-t-il ajouté.



"Ces équipements vont contribuer pour beaucoup à la gestion des ordures ménagères à Kaolack. Notre ville est confrontée comme tout le monde le sait à un problème d’insalubrité. C’est l’occasion de féliciter et remercier le donateur, tout en appelant les bonnes volontés à suivre son exemple", a réagi Mariama Sarr, maire de Kaolack.











