Une ”forte hausse” de 85,2% des exportations notée, entre août et septembre 2024 (ANSD)

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a annoncé, dans son dernier rapport, une ‘’forte hausse’’ de 85,2% des exportations du Sénégal, entre août et septembre 2024, soit 422,7 milliards de FCfa en valeur absolue.



‘’ En septembre 2024, les exportations du Sénégal ont atteint 422,7 milliards FCfa, marquant une hausse de 85,2% par rapport au mois précédent ’’, a-t-elle indiqué dans le document parvenu à l’APS.



Le rapport précise que cette augmentation provient de l’‘’ or non-monétaire ’’, dont les exportations s’élèvent à 95,7 milliards FCfa, équivalant à une hausse de +542%.



Celles des ‘’produits pétroliers’’ ont également connu un accroissement de 68,5 milliards FCfa, entre août et septembre 2024, soit une progression de +27%, de même que le titane, un métal léger, d’aspect blanc métallique, résistant à la corrosion, qui enregistre un bond de 11,5 milliards FCfa, soit +21%.



Le document de l’ANSD indique par ailleurs, que ‘’ sur un an, les exportations ont augmenté de 97,6%, avec un cumul de 2674,9 milliards FCfa ’’, soit +6,9% à la fin septembre 2024, comparé à l’année 2023.



Mentionnant les destinations des exportations sénégalaises, le rapport signale que le top 5 des clients du Sénégal est composé respectivement, du ‘’ Mali (13,3%), de la Suisse (12%), de la Chine (10,2%), de l’Italie (10,2%) et de l’Australie (9,9%) ’’.



En outre, souligne le rapport, ‘’ les importations ont reculé ’’ de 544,3 milliards FCfa, soit moins 14,9% par rapport au mois d’août, en raison d’une diminution des achats des huiles brutes de pétrole (-81%), des machines industrielles (-26%) et des véhicules (-23%).



Il ajoute que le top 5 des principaux fournisseurs du Sénégal, est constitué de la Chine (10,8%), de la France (9,5%), de la Russie (8,6%), de la Belgique (8%) et de l’Inde (7,7%).











