«Une grave erreur»: les parlementaires US s'expriment sur une possible grâce de Snowden Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020





Source : La grâce éventuelle d'Edward Snowden évoquée par Donald Trump enverrait un message dangereux à ceux qui «songent à l'espionnage et aux adversaires qui les soutiendraient», indique une déclaration diffusée ce lundi 17 août par la direction de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008171...

