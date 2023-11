Une hausse de 8,5 milliards de francs CFA sur le budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

Le budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique pour l’année prochaine a été arrêté à 42 milliards 717 millions 96 mille 906 francs CFA, soit une hausse de 8,5 milliards sur son montant pour l’exercice budgétaire en cours, a-t-on appris lundi de l’Assemblée nationale. Le ministre chargé de ce département […] Le budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique pour l’année prochaine a été arrêté à 42 milliards 717 millions 96 mille 906 francs CFA, soit une hausse de 8,5 milliards sur son montant pour l’exercice budgétaire en cours, a-t-on appris lundi de l’Assemblée nationale. Le ministre chargé de ce département ministériel, Moussa Bocar Thiam, et ses collègues des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, du Travail et des Relations avec les institutions, Samba Sy, sont venus défendre ce projet de budget devant les députés, cet après-midi. Le développement et l’encadrement du secteur de la communication font partie des priorités du ministère pour l’année prochaine, selon un rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire à l’Assemblée nationale. Le développement de l’économie numérique et du secteur postal fait également partie des priorités, pour l’année 2024, du ministère que dirige M. Thiam, selon le rapport. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/une-hausse-de-85-milliards-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager