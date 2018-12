Une houle dangereuse attendue à Saint-Louis à partir de ce lundi

Une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2,5 m, est attendue lundi à 18 h, au large des domaines maritimes de Dakar et de Saint-Louis, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Les populations de la Langues de Barbarie et du Gandiolais et les usagers de la mer doivent faire preuve d'une grande vigilance.













