Une houle dangereuse sur l'axe Saint-Louis-Mbour ce mercredi Une houle dangereuse est annoncée ce mercredi sur l'axe Saint Louis-Mbour. Une houle dangereuse pouvant dépasser 2,5 mètres va frapper l’axe Saint-Louis – Mbour (à 45 km de la côte) à partir de mercredi à 18 heures.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

L'annonce a été faite par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Cette information a été ensuite reprise par nos confrères de l'Aps.



Il s'agit selon nos sources d'un phénomène devrait persister jusqu’à vendredi à 6 heures, précise l’ANACIM, dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Qu'est-ce qui serait à l'origine de ces grosses vagues entre Saint-Louis et Mbour cet après-midi ? Seuls les scientifiques peuvent nous édifier sur ce phénomène.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos