Une journaliste de TV5 Monde déplore les "Unes sordides" de la presse sénégalaise sur le victimes de viol Une journaliste de TV5 Monde n'a pas pris de gants pour dénoncer le traitement que la presse sénégalaise inflige aux victimes de viols. "Ce n'est pas la première fois qu'au Sénégal le récit médiatique vise à blâmer les victimes. On se rappelle des Unes parfois sordides de la presse sénégalaise à propos de l'affaire entre l'homme politique et d'opposition Ousmane Sonko et une masseuse , Adji Sarr qui l'accusait de viol en mars dernier, avec des jeux de mots d'un goût douteux. En plus que le Sénégal s'est doté d'une loi criminalisant le viol en janvier 2020. Mais jusqu'ici, ni la Brigade des Moeurs ni le Parquet général ne se sont prononcés", a déclaré la journaliste

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 05:16 | | 0 commentaire(s)|

viol.mp4 (4.09 Mo)



viol.mp4

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos