Une militante de Samuel SARR répond à Bougane Gueye DANI et à «La Tribune» Aujourd’hui, c’est au tour du confidentiel journal «LaTribune» de s’attaquer à l’ancien Ministre d’Etat Samuel SARR en l’accusant, sans aucune précaution d’usage, d’être «le pion» du président Macky SALL dans l’opposition. Quelle opposition ? Cette question a toute son importance surtout lorsqu’on sait que Samuel SARR n’a pas encore participé à aucune réunion de l’Opposition pour le moment. Ce n’est qu’une question de temps, car nous rendrons visite aux principaux leaders de l’Opposition et aux candidats déjà déclarés.



Cet article s’ajoute à cette symphonie mensongère qui revient souvent telle une rengaine orchestrée par des gens dont la vision ne dépasse pas le bout de leur nez. Ecoutez, nous n’en voulons point à l’auteur de l’article, sauf qu’il ignore :



1-Que le président Macky SALL n’a jamais demandé à Samuel SARR de se présenter. Au contraire la candidature de l’ancien Ministre d’Etat dérange tout le monde. Dans cette élection, Macky SALL n’a pas intérêt à avoir plusieurs candidats, raison pour laquelle, il a introduit le parrainage pour filtrer les candidatures.



2-Que le président Macky SALL n’a jamais remis un franc à Samuel SARR même pas en guise de soutien dans ses activités. Samuel SARR travaille pour aider son pays comme il l’a toujours fait. N’en déplaise à ses détracteurs en cagoule.



3-Que la tournée de son patron Bougane GUEYE Dani est financée par Macky SALL qui l’a reçu en audience suite à l’intervention d’une dame (nous tairons son nom). Le rapprochement a été géré entre Saint Louisien. Nous savons tout ce qui s’est passé lors de cette audience entre Bougane et Macky, ce qui a été dit et donné. Bougane traverse des difficultés financières énormes et Macky SALL le sait. Nous le savons aussi…



Nous savons interpréter les signaux. Si le Gouvernement de Macky SALL ferme ses yeux devant les agissements de Bougane GUEYE qui utilise son groupe de presse (SenTv, Zik Fm, LaTribune) pour faire de la politique en violation du Cahier de charge, c’est parce qu’il y a une entente entre lui et le Palais. Sans cela, l’Artp allait couper son signal sans attendre.



Alors, si le Palais tolère à Bougane GUEYE ce qu’il n’a jamais accepté chez Sidy Lamine NIASS c’est parce que le Group DMEDIA et le Palais sont en phase.



Vous pouvez continuer à utiliser vos organes de presse pour s’attaquer à la personne du candidat Samuel SARR qui est un homme libre dans ses choix politiques. A suivre…



Khady LEYE, Enseignante,



Militante du Président Samuel SARR



Darou Khoudoss

