Une mission de la CEDEAO à Bissau

Ainsi, " la Commission de la CEDEAO réitère l’urgente nécessité de laisser les organes et les institutions de l’Etat, jouer pleinement leur rôle dans le respect de la légalité constitutionnelle afin de trouver une solution satisfaisante au contentieux électoral et garantir la paix et la stabilité de la Guinée-Bissau. " L’organe sous-régional invite, par conséquent, " la Cour Suprême et la Commission Nationale des Elections (CNE), à coopérer de manière constructive et diligente pour mettre un terme au contentieux électoral. "



" Dans le but d’aider à une résolution rapide du contentieux électoral ", la commission annonce qu’" une mission d’experts de la CEDEAO se rendra à Bissau très prochainement pour rencontrer la Cour Suprême et la Commission Nationale des Elections (CNE). "



En attendant, la Commission salue " le professionnalisme dont font montre les forces de l’ECOMIB, tout en encourageant les Forces de Défense et de Sécurité de Guinée-Bissau à continuer d’observer une attitude de neutralité dans cette crise politique. "



Enfin, " la Commission de la CEDEAO lance à nouveau, un appel à tous les acteurs afin qu’ils s’abstiennent de toutes initiatives et actions qui auraient pour effet d’aggraver la situation politique et de compromettre la paix et l’ordre constitutionnel du pays ", réaffirmant " son engagement à continuer à accompagner les Autorités et le Peuple Bissau-Guinéen dans leurs efforts visant à consolider la démocratie et à promouvoir la paix et la stabilité indispensables au développement socio-économique de la Guinée-Bissau ".



Un pays, 2 présidents. En Guinée Bissau, le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama, a été investi président par intérim par une partie des députés. Ce, après l’investiture organisée par Umaro Sissoco Embalo, jeudi dernier, dans un hôtel de la capitale. Selon les députés, cette investiture est "illégale’’.











