Une nouvelle chez Orange: Le groupe français Télécoms va céder 1% de plus de son capital aux salariés Le groupe Télécoms français Orange a annoncé une nouvelle ouverture de son capital à ses salariés, notamment ceux d’Afrique. Baptisée "Together 2021", l’opération porte sur environ 1% du capital. Cette opération tournera sur un plafond maximum de souscriptions d’une valeur de 260 millions d’euros. "L’As"



Elle sera réalisée par une cession d’actions existantes qui seront rachetées préalablement par Orange, dans le cadre de son programme de rachat. Ce nouveau programme d’actionnariat salarié, le 12e, court du 17 septembre au 1er décembre, selon Ecofin.



L’annonce du prix de souscription devrait intervenir le 3 novembre, selon Orange. Il ne devra pas excéder 24 euros. Les actions, quant à elles, ne seront disponibles que vers le 1er juin 2026. Selon Stéphane Richard, Together 2021 constitue une nouvelle étape pour atteindre l’objectif de 10% d’actionnariat salarié à terme et associer toujours plus étroitement les salariés à l’évolution du Groupe et à ses perspectives.



Le communiqué d’Orange renseigne toujours qu’au 30 juin 2021, 80% des salariés du groupe (et 88% des salariés d’Orange en France), étaient actionnaires de l’entreprise. Les salariés ou anciens salariés actionnaires détenaient 6,50 % du capital et près de 10% des droits de vote. "L’As"



