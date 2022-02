Une nouvelle révélation sur la non prestation de Wally Seck Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|

Wally Seck n'a pu prester hier lors de l'inauguration du stade au nom d'Abdoulaye Wade du fait de la non disponibilité de la chanson qu'il devait interpréter. Si les yeux sont rivés du côté de la famille, en l'occurrence Ndiaga pour sabotage, la vérité est toute autre.



En effet, la régie était gérée par les sociétés française et turque, J 5 et Kadu et qui ont un contrat direct avec la présidence, précise la source de Leral. "Ils ont même coupé la chanson de Youssou Ndour. Ndiaga Ndour n'a géré que la première partie, ceci avant les discours", dit-elle.



Le Famaren et son camp ont compris que c'était juste une campagne de diabolisation de la famille Ndour. "Ndiogou a d'ailleurs signalé aux turcs que ce n'est pas le son de Wally Seck aux turcs. Ce sont les fan's qui essayent de mettre de l'huile sur le feu, mais Wally et son staff sont à gratifier d'une bonne conduite, ils connaissent la vérité. Il est à féliciter pour le tube de haute facture qu'il a dédiée au Président Macky Sall", indique -t-elle.





Akhlou Brick, Dieyla, Pama et Sabelle, Dip Doundou Guiss, Ngaka Blindé et tant d'autres n'ont pas fait de prestation d'autant que tout ce beau monde est venu après le protocole, donc en retard.





