Une petite de 2 ans calcinée dans un incendie





Dans une cuisine du village, une femme avait oublié d’éteindre les braises. Vers 14h, alors que les villageois déjeunaient tranquillement, le feu a éclaté et s’est vite propagé dans les cases voisines, avec les vents violents de la région de Kaffrine.



Prise de panique, une vieille dame chargée de garder la petite Awa Cheikh Touré, pendant que sa maman travaillait aux champs, a oublié de la récupérer alors qu’elle dormait dans une case. La fillette sera calcinée dans l’incendie. Informée de la tragédie, la maman de la petite, Seynabou Ndao, ne pourra rien faire pour sauver son enfant.



L’incendie a réduit en cendres de nombreuses maisons, une trentaine de cases, des tonnes de mil, d’arachide et de foin, du bétail et du matériel mobilier.















