Une petite sélection des bienfaits du haricot vert sur la santé Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020 à 14:13 commentaire(s)| Les haricots verts sont des gousses immatures du haricot commun consommées comme légumes. Selon les variétés, leur couleur peut varier entre le jaune (haricots « beurre »), le vert et le violet. Ils sont devenus un légume de base de la cuisine. Croquants, fondants, passe-partout, les haricots verts sont appréciés de tous et procurent en plus de nombreux nutriments utiles. Voici quelques bienfaits de ce légume identifiés pour vous.





Pour perdre du poids



En plus d'être diurétiques, les haricots verts ont l'avantage d'être rassasiants. Ainsi, on peut en consommer pour apaiser notre faim, plutôt que de se jeter sur des aliments gras. Ils sont parfaits dans le cadre des régimes et contiennent peu de calories.



Pour les diabétiques



Les haricots verts aident à réguler le taux de glycémie. Ils constituent donc un aliment essentiel pour les diabétiques de type 2 par exemple.



Le légume des futures mamans!



Le haricot vert est très peu calorique et riche en fibres: de quoi aider à assurer un transit régulier (parfait pour répondre efficacement à la constipation, l’un des petits maux de la maternité). Mais aussi et surtout, il est source de vitamine B9, une vitamine indispensable à la croissance du fœtus, surtout au premier trimestre de la grossesse.



Pour lutter contre l'arthrose



Les haricots verts contiennent du potassium, qui joue un rôle essentiel dans la circulation sanguine. Ils sont également riches en fer et en vitamines, et aident donc à rester en forme.



Le haricot vert est aussi:



- source de vitamine B5 (performance cognitive, énergie, synthèse de la vitamine D, réduction de la fatigue)



- source de vitamine C (système immunitaire, formation du collagène, énergie, système nerveux, fatigue, absorption du fer)



Il contient aussi:



- du fer



- du potassium



- de la pro-vitamine A ou bêta-carotène



- de nombreux antioxydants comme la ``zéaxanthine`` et la lutéine.











Yolande Jakin



