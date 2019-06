Une pétition de dix mille signatures récoltées en 10 heures pour la démission d’Aliou Sall Une pétition a été lancée par "Think-Tank" africain Legs Africa pour "exiger" la démission d'Aliou Sall, accusé d'avoir reçu 10 milliards de de dollars US dans le scandale de Petro Tim. Selon "Les Echos" qui donne l’information, plus de dix mille personnes ont signé la pétition en 10 heures. ‘’Think-Tank’’ african Legs Africa, demande également à l'Ofnac et au Procureur de s'autosaisir, pour tirer cette affaire au clair.

