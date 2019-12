Accueil Envoyer Partager sur facebook Une photo de Félix Tshisekedi et Paul Kagame fait polémique en RDC Rédigé par Mamadou Mangane le 12 Décembre 2019 à 09:54 Nouvelle polémique en République démocratique du Congo après de nouveaux signes de familiarité entre le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame. L’image des deux présidents le week-end dernier assis côte à côte main dans la main continue de faire jaser dans un pays où l’armée rwandaise a longtemps été accusée de chercher à annexer une partie du pays.



Pour certains, c’est une question de principe, il ne faut pas fraterniser avec Paul Kagame, accusé d’être responsable de trop nombreuses atrocités et conflits au Congo. « Je suis indigné, dégoûté », résume l’opposant Seth Kikuni sur le réseau social Twitter. Pour le candidat malheureux à la présidentielle de décembre dernier, le président Tshisekedi doit penser aux familles victimes de l’Est.



Pour le porte-parole du gouvernement, il ne faut pas voir cette familiarité entre les deux chefs d’État un acte de trahison envers les victimes congolaises. Pour Jolino Makelele, il s’agit plutôt là d’un acte de haute diplomatie. « Nous sommes ensemble désormais, rien ne nous autorise à nous faire la guerre », insiste-t-il.



Même réaction du côté du parti présidentiel, Augustin Kabuya, secrétaire général de l’UDPS, pense que cela ne devrait même pas faire débat. Le président Felix Tshisekedi ne sera qu’assurer une continuité de l’État. « Ce n’est pas le président qui a ouvert l’ambassade à Kigali », rappelle ce haut cadre du parti présidentiel.



C’est vrai qu’avant même les élections, depuis août 2018, les services congolais et rwandais travaillent main dans la main. Mais depuis quelques semaines, la société civile congolaise comme rwandaise s’inquiète d’allégations faisant état d’incursions de l’armée rwandaise sur le sol congolais. « Ça, ce serait une vraie trahison, pas la poignée de main », estime un activiste.

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Abiy Ahmed prix Nobel de la paix: «L'amère déception» de la diaspora érythréenne Violences en Éthiopie: La police fédérale déployée dans 45 universités