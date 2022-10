Une pirogue sénégalaise avec 69 individus a accosté en Espagne

Malgré les moyens déployés par le gouvernement, l'émigration clandestine a de beaux jours devant elle. Le directeur de la police de l’Air et des Frontières, le contrôleur général Mame Seydou Ndour, a révélé hier qu’une pirogue de fortune en provenance du Sénégal avec 69 individus à son bord a accosté lundi sur la côte espagnole. «Ce qui montre l’ampleur de la tâche, mais également la détermination des trafiquants à poursuivre leurs œuvres quel qu’en soit le prix. Nous devons faire montre de la même détermination pour contrer leurs actes », a confié Mame Seydou Ndour par ailleurs coordonnateur du partenariat opérationnel conjoint (POC), à l’occasion d’un séminaire régional à Dakar.



D’après Dakaractu, Mame Seydou Ndour a plaidé pour une collaboration régionale judiciaire et policière afin d’établir des liens de poursuites contre les auteurs. Doté d’un budget de plus de 6 milliards FCFA, le POC ambitionne de lutter contre l’émigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des personnes. Le thème de la rencontre est: «Pour un renforcement de la coopération régionale judiciaire et policière dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes».



L'As