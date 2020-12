Une renaissance berlinoise qui ne fait pas l’unanimité

Après plus de sept ans de travaux, la première pierre en fut posée le 12 juin 2013, l’ancienne résidence des Hohenzollern renaît sur Unter den Linden, entre Alexander Platz et la Porte de Brandebourg. Il est donc ouvert au public mais en réalité reste fermé pour cause de pandémie et de confinement.. C’est une initiative privée qui...

Mercredi 16 décembre, avait lieu l'inauguration virtuelle d’un édifice qui est la reconstruction quasiment à l'identique de l'ancien palais des rois de Prusse.Source : https://www.podcastjournal.net/Une-renaissance-ber...