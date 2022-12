Une rencontre internationale prévue le 10 décembre : Dakar abrite un Forum pour la Vaccination et l'Éradication de la Polio en Afrique Une rencontre internationale sur la santé est prévue le 10 décembre à Dakar. L'annonce est du Ministère de la Santé et de l’Action sociale qui informe de la tenue du Forum pour la Vaccination et l'Éradication de la Poliomyélite en Afrique le samedi 10 décembre 2022 à 10H00 au Centre International de conférences Abdou Diouf (CICAD).

Au cours des dix dernières années, un nombre croissant d'enfants a pu accéder à des vaccins vitaux pour les protéger contre les maladies. Cependant, en raison des perturbations dans la prestation et l'utilisation des services de vaccination causées par la pandémie de COVID-19, il y a eu une baisse alarmante du nombre d'enfants recevant des vaccins vitaux. Partout en Afrique, la couverture vaccinale de base en 2021 est tombée au niveau de celle de 2015, nous dit le communiqué parvenu à Leral.



« Et deux ans après que la région africaine de l'OMS ait été déclarée exempte de polio sauvage, des épidémies de maladies évitables par la vaccination continuent de se propager dans les communautés sous-immunisées. C’est pourquoi, le Président MackySall, en sa qualité actuelle de Président de l'Union Africaine (UA), a décidé d’organiser et d'accueillir ce Forum pour la Vaccination et l'Éradication de la Polio en Afrique » , nous le document reçu.



L'objectif est de remobiliser les Chefs d’État sur la Déclaration d’Addis-Abeba sur la Vaccination, de donner une impulsion à la vaccination et à l'éradication de la polio, et d'encourager le soutien des décideurs politiques à travers le continent. Ceci pour obtenir des politiques un financement renforcé afin de faire face à la baisse alarmante des taux de vaccination et à la résurgence des maladies évitables par la vaccination.



Ce forum pour la Vaccination et l’Eradication de la polio en Afrique rassemblera des centaines de décideurs du continent, dont plusieurs Chefs d’État et de Gouvernement, des Ministres, de hauts responsables des grandes organisations internationales, du secteur privé et du monde de la recherche ainsi que des experts de renommée internationale (sanitaires, politiques, académiques et associatifs) qui aborderont un ensemble de sujets, allant de la santé et de la vaccination pour l’éradication de la poliomyélite en Afrique.



