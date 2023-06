Une société saoudienne de solutions numériques de premier plan, ont signé un protocole d'accord visant à soutenir les entreprises locales en leur fournissant une expertise et des connaissances techniques. Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|

عِلم Elm Dans le cadre du GITEX Africa, tenu au Maroc du 31 mai au 02 juin 2023 à Marrakech, Sénégal Numérique SA et,une société saoudienne de solutions numériques de premier plan, ont signé un protocole d'accord visant à soutenir les entreprises locales en leur fournissant une expertise et des connaissances techniques. Elm établira des plateformes numériques avancées au Sénégal pour offrir divers services de conseil. La signature de ce mémorandum reflète l'engagement d'Elm à partager son expertise et ses expériences dans le secteur des technologies numériques.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Une-societe-saoudienne-de-s...

