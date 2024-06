Une veille de Tabaski endeuillée : Plusieurs accidents de la route dénombrés sur l’axe Dakar, Ziguinchor, Fatick et Kolda sudquotidiensn- La veille de la fête de Tabaski de cette année a été fortement endeuillé par une série d’accidents de la route constatée sur l’axe Dakar, Ziguinchor, Fatick et Kolda. Le bilan de cette série d’accidents fait état de la mort de pas moins de huit personnes et d’une vingtaine de blessés.

Le Sénégal a vécu, cette année, une veille de la fête de Tabaski un peu très particulière à cause d’une série d’accidents de la route qui a attristé de nombreuses familles sur l’axe Dakar, Ziguinchor, Fatick et Kolda. Le bilan le plus lourd est noté dans le département de Bignona où quatre personnes ont perdu la vie dans deux accidents de la route survenus ce dimanche 16 juin dernier.



Selon nos confrères de l’agence de presse sénégalaise (Aps), le premier accident est survenu, en début d’après-midi, dans la commune de Bignona, à hauteur du marché plus précisément à côté de la banque CBAO non loin de la gare routière impliquant une moto Jakarta, entrée en collusion avec un camion.



Ce drame a occasionné la mort sur le coup du jeune conducteur de moto Jakarta. Le second accident est survenu au niveau du village de Koutenghor, à hauteur du croisement qui mène vers Balinghore ou deux motos sont entrées en collision provoquant la mort de trois personnes dont un enseignant en service dans la commune de Kafountine et son cousin.



Auparavant, cette série macabre sur la route dans le sud du pays a commencé par la mort d’un jeune élève en classe de 4e du nom de Moussa Diallo en début de matinée de ce dimanche 16 juin.



Selon des sources locales, le jeune élève a été percuté aux environs de 8 h à hauteur du village de Saré Alcaly, dans la commune de Bogal (département de Bounkiling) par un véhicule qui roulait dans le sens Senoba-Ziguinchor au moment où il traversait la Nationale à bord d’une moto.



Un peu plus loin, dans la région de Fatick, un autre accident de la routé meurtrier a été noté durant cette même journée du dimanche 16 juin, à hauteur du village de la commune de Patar.



Ce drame provoqué par la collision de deux bus, a occasionné la mort de trois passagers et une vingtaine de blessés, dont trois dans un état assez grave, selon le site d’information Seneweb.



Lequel renseigne également qu’un bus transportant des étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ( Ucad), originaires de de Medina Yéro Foula, s’est renversé faisant plusieurs blessés dans la journée du dimanche 16 juin vers les coups de 12 heures, à hauteur de Diopcounda, village de la commune de Oudoucar situé à 45 km à l’Est de la commune de Sédhiou.



Cette série d’accidents constatés à la veille de la fête de Tabaski n’a pas également épargné Dakar, la capitale où un accident sur la route de la Corniche Ouest impliquant deux motos a provoqué le décès d’un individu qui, d’après plusieurs sites d’informations, serait un des enfants de l’ancien Chef du protocole de l’ex-président Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup.



