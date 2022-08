Une vendeuse de poisson explique les mandats de Macky Sall (Vidéo)

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 04:31 | | 2 commentaire(s)|

A en croire cette vendeuse de poisson, le "mandat de sept ans n'appartient pas à Macky Sall d'autant que le Conseil constitutionnel s'était prononcé là-dessus. Macky Sall va finir son premier mandat en 2024 et pourra briguer un deuxième et non un troisième comme veulent le faire croire les opposants", a-t-elle dit.