Une veuve milliardaire lègue toute sa fortune à son chien pour punir ses enfants

Une milliardaire qui n’a pas reçu la visite de ses six enfants pendant les cinq dernières années de sa vie, a décidé de léguer la totalité de sa fortune estimée à 1,6 milliards de dollars à son chien, un Jack Russell de 3 ans nommé Rufus.

Selon worldnewsdailyreport, Barbara Smith, qui a hérité de plus de 1,4 milliard de dollars de son défunt mari en 2009, est décédée d’un cancer du sein en octobre.

Ses six enfants attendaient depuis des semaines d’avoir des nouvelles de son notaire au sujet de son testament et de leurs éventuels héritages et ont finalement décidé de le contacter.

Ils ont appris que leur mère avait légué la totalité de ses biens à son chien, dont 7 résidences, plus de 40 voitures et un yacht de 120 pieds de long.

Mme Smith a spécifiquement indiqué dans son testament, que tout devait être « réduit en cendres si ses enfants égoïstes et inutiles essayaient de contester sa décision. »

Robert Smith, l’aîné des six enfants, affirme que leur mère était clairement irrationnelle lorsqu’elle a préparé son testament et qu’ils étudient actuellement leurs options juridiques.



« Laisser autant d’argent à un chien est tout simplement ridicule, et je doute vraiment que l’exécuteur puisse ordonner que tout soit brûlé. »

Il dit que sa mère était méchante, malveillante et simplement insupportable, et que sa volonté n’est qu’une autre preuve de sa cruauté.

« Nous avons arrêté de lui rendre visite parce que la vieille sorcière était purement diabolique. Elle aimait rendre les gens malheureux quand elle était vivante et elle a décidé de continuer après sa mort », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois qu’un animal de compagnie hérite d’une grosse somme d’argent, mais c’est de loin le plus gros héritage jamais légué à un animal aux États-Unis.

L’ancien record était détenu par une femme de Floride qui avait laissé plus de 61 millions de dollars à son poisson rouge nommé Max en 2014.

Un autre cas célèbre d’héritage d’animaux de compagnie est celui du chimpanzé Bubbles de Michael Jackson, qui a hérité de plus de 2 millions de dollars après la mort de son maître.

Cependant, aucun des deux animaux n’est presque aussi riche que Jack Russell de Mme Smith, qui possède maintenant plus de 1,4 milliard de dollars en options d’achat d’actions et plus de 180 millions de dollars en biens immobiliers.

