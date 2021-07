Une voiture percute une terrasse à Paris, faisant au moins un mort et plusieurs blessés Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un homme en voiture a percuté la terrasse d'un café jeudi soir dans le XVIIe arrondissement de Paris. Le bilan provisoire est d'un mort et six blessés dont un grave. Le conducteur a pris la fuite à pied.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2021073010...

