Une volonté d’introduire des armes au Pastef signalée : Affrontements notés à Ziguinchor et Centenaire-Colobane Comme c’était pressenti, des affrontements se sont signalés à Dakar et à Ziguinchor. Mais selon une autre info, partagée après avoir parlé de rébellion à Dakar, il y a une tentative d’introduction d'armes chez le parti de Ousmane Sonko…

Sur cette dernière info, c’est El Malick Ndiaye qui a partagé sur Facebook : « Nous venons d'être informés de sources sûres qu'ils veulent introduire des armes au siège de Pastef Les Patriotes pour ensuite nous accuser de rébellion. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous y sommes toujours retenus en otages 》



A Ziguinchor, après 16 heures de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu à hauteur de la Pharmacie NEMA. « D'autres points sont contrôlés par les militants de YAW dans toute la commune », informe un membre du Pastef.



A Dakar, Centenaire-Fass aussi, on signale des affrontements qui sont toujours en cours entre jeunes et les forces de l'ordre. Autres points chauds, - Colobane, Corniche et liberté 6 aussi sont envahis par des groupes de jeunes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre.



D’autre part, on signale que Khalifa Sall est arrivé au siège du PRP sur la Vdn ou des affrontements sont aussi signalés.



