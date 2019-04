Union Interparlementaire (UIP) : Adji Mergane Kanouté va siéger au comité exécutif pour l'Afrique de l'Ouest

Le Sénégal a porté son choix sur la députée Adji Mergane Kanouté pour être membre du comité exécutif de l'union Interparlementaire (UIP) qui représente les parlements du monde pour y représenter toute l'Afrique de l'Ouest.



Le poste revenait à un pays de l'Afrique de l'Ouest et il y a eu le consensus avec les autres pays, mais, le Ghana ne voulait pas céder et le Sénégal est sorti vainqueur.



La rencontre de L'UIP se tenait d'habitude à Genève, mais, cette fois, c’est au Qatar précisément à Doha que plus de 1 600 parlementaires, partenaires onusiens et experts du monde entier se sont réunis à Doha (Qatar) à l'occasion de la 140ème Assemblée de l'UIP du 6 au 10 avril.



L’Union interparlementaire est une organisation unique en son genre, qui réunit les parlements nationaux des quatre coins du monde. Elle œuvre à la protection et à l’édification de la démocratie par le dialogue politique et l’action.



L’UIP forme un groupe dynamique en pleine croissance, qui est actuellement composé de 178 Parlements membres et 12 Membres associés. Elle travaille en étroite collaboration avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations partenaires dont elle partage les objectifs.



L’UIP est à l’heure actuelle l’organisation qui est au plus près de l’opinion publique mondiale. En effet, plus de 6,5 milliards des personnes habitent des pays dont le Parlement est membre de l’UIP – et ce sont leurs représentants qui déterminent et orientent ses activités. En réunissant les parlements, l’UIP réunit les citoyens. L’UIP est principalement financée par ses Membres sur des fonds publics. Elle a son siège à Genève (Suisse).



Massène DIOP Leral.net



