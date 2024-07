Union économique et monétaire ouest africaine : A Ouagadougou, le Conseil des ministres adopte diverses mesures

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2024 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Selon une note d’information, au cours de la session, le Conseil des Ministres a adopté le Rapport de surveillance multilatérale au titre du premier semestre 2024. Ce rapport, qui constitue un véritable tableau de bord des perspectives économiques et financières des Etats membres de l’Uemoa, met en lumière des prévisions favorables en termes de croissance économique et de stabilité financière.



Le Conseil a également approuvé le projet de décision relatif au plan d’actions révisé pour la mobilisation optimale des recettes fiscales au sein des Etats membres de l’Union.



Le Conseil a, par ailleurs, fait le point de l'état d'adoption des textes communautaires, principalement les Lois uniformes adoptées en 2023, et a encouragé l'accélération des procédures pour leur intégration dans les ordonnancements juridiques nationaux des Etats membres.



Adou FAYE





Source : Le Gouverneur de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou a pris part, le 11 juillet 2024, à la session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) qui s'est tenue dans les locaux de l’Agence principale de la Bceao pour le Burkina à Ouagadougou, sous la présidence de Adama Coulibaly, Ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, Président du Conseil des ministres de l’Union.Source : https://www.lejecos.com/Union-economique-et-moneta...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook