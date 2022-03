Unité 24 des Parcelles Assainies: Bataille rangée entre populations riveraines et présumés homosexuels

Des jeunes déguisés en femmes, considérés comme des homosexuels, ont violemment affronté des populations à l’Unité 24 des Parcelles Assainies. D’après ‘’SourceA’’, tout est parti d’un anniversaire sur fond de ‘’tann beer’’ (séance de tam-tams) que ces jeunes voulaient organiser, en fin de semaine passée, à moins de dix mètres d’une Mosquée de l’Unité 24.



S’ensuivit une bataille rangée ayant enregistré plusieurs blessés entre les deux camps et au détour de laquelle, les chaises et autres matos destinés à la fête, ont été endommagés.



Le lendemain, des femmes de la localité ont initié un récital de ‘’Xassidas’’ pour implorer le pardon du Seigneur.



