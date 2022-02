Unité nationale autour du sacre des Lions : La conférence des leaders de BBY appelle les acteurs politiques à sauvegarder cet élan.

Réunie ce samedi sous la présidence du président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, la Conférence des Leaders a engagé des échanges fructueux sur les différentes questions soulevées pour aboutir aux conclusions relatives aux élections locales achevées, à la victoire des Lions et à l'unité qu'elle a provoquée et aussi à décliner les perspectives liées aux élections législatives du 31 juillet prochain.



En particulier, cette réunion a été l'occasion pour la conférence des leaders de soulever cette unité nationale qui a prévalu après le sacre des lions du football pour la première fois dans son histoire. Le Sénégal remporte brillamment le trophée continental. La détermination, l’enthousiasme et la foi des joueurs et de leur encadrement, ont valu à la Nation un succès retentissant salué à travers le monde entier. Pour la conférence des leaders, c'est une fierté légitime qui s’est emparée de tout un peuple.



À cette occasion marquant l’accueil réservé aux Lions, c’est toute la nation qui s’est mobilisée, toutes sensibilités confondues, y compris la classe politique, majorité et opposition. C'est pourquoi, la conférence des leaders invite encore une fois, à une adhésion à l’unité de toutes les composantes de la nation qui n'est que bénéfique pour la stabilité du pays qui a précédemment vécu des heures sombres.



En conclusion, la Conférence des leaders lance un appel solennel à tous les militants et à tous les sympathisants pour une remobilisation des forces dans le renforcement optimal de l’unité et de la solidarité en direction des législatives dont la date est fixée au 31 juillet 2022 afin de confirmer cette dynamique toujours victorieuse de notre coalition, ce qui est largement à notre portée. D’ores et déjà des missions seront envoyées sur l’ensemble du territoire pour remercier les militants, sympathisants et électeurs de BBY...

