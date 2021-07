Université Amadou Makhtar Mbow : 90% du gros œuvre bouclés Le chantier de l’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio avance à grand pas. Les 90% du gros œuvre sont déjà bouclés, a constaté, hier, sur place, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, lors d’une visite de chantier. Il en a profité pour annoncer la réception des bâtiments en décembre prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

Les pensionnaires de l’Université Amadou Makhtar Mbow (Uam) de Diamniadio pourront suivre leur cours sur le site de leur établissement à partir de la rentrée prochaine. Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a en fait la révélation au terme d’une visite de chantier, effectuée hier, 7 juillet, sur le site. «Aujourd’hui, en ce qui concerne l’avancement des travaux, nous pouvons dire que 90% du gros œuvre sont achevés», a déclaré Cheikh Oumar Anne. Il a souligné que les 7 pavillons en construction dans cette université seront achevés d’ici la rentrée prochaine, (décembre 2021), pour accueillir 5.000 étudiants. «On travaille pour finaliser et réceptionner les 7 bâtiments et le restaurant avant fin décembre 2021. Ce qui correspondrait à une grande partie des infrastructures académiques de l’Uam», a déclaré le Ministre.



Sur l’évolution des travaux, Cheikh Oumar Anne a indiqué que l’entreprise chargée de les exécuter a donné des assurances pour le démarrage des finitions dans certains compartiments à la fin de ce mois de juillet. «La date de livraison, qui était prévue pour le mois d’avril prochain, sera finalement rapprochée. En effet, dans un délai d’un mois, le gros œuvre sera entièrement terminé et on aura même démarré sur certains points les travaux de finition», a affirmé Cheikh Oumar Anne.



Le Ministre de l’Enseignement supérieur a profité de cette visite de terrain pour saluer les efforts faits aussi bien par le Gouvernement (engagements financiers) que par les entreprises qui sont en train de travailler correctement pour permettre aux étudiants de pouvoir rejoindre le site dès la prochaine rentrée.

leSoleil

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos