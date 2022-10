Université Assane Seck De Ziguinchor Le Recteur traine en justice un de ses collègues Climat délétère à l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Un des enseignants, Docteur Jean Alain Goudiaby, enseignant- chercheur est trainé en justice par le Recteur de l’Université pour atteinte à son honorabilité. Le département de sociologie de l’Université se mobilise et parle du procès de la honte.

Le 02 novembre prochain, le Docteur Jean Alain Goudiaby comparaitra devant la justice après que le recteur M B lui a envoyé une citation directe devant le tribunal correctionnel de Ziguinchor. Tout est parti d’une conférence de presse en février dernier lorsque le Dr Goudiaby dénonçait les irrégularités du licenciement d’un collègue, en l’occurrence Dr Céline Labrune Badiane.



Six mois plus tard, le Recteur Mamadou Badji saisit la justice, réclamant 100 millions de francs CFA pour tous préjudices confondus et une peine de prison. Suffisant pour soulever l’ire des enseignants de l’Université qui disent rester unanimement solidaires du collègue.



Comme si cela ne suffisait, dans un communiqué envoyé à notre rédaction, le département de sociologie parle du clanisme.



« Il y a du clanisme ; comment nous recrutons les gens, comment ils sont promus …Il y a des gens qui font le pied de grue pour être promus a des postes et après ils ne font rien », pestent ces enseignants qui exigent « que l’on arrête de gérer cette université avec légèreté et avec régionalisme ».



Une situation qui a fini d’imprimer un climat assez délétère entre le recteur et ses enseignants. Le procès prévu pour le 02 novembre prochain au tribunal de Ziguinchor, les enseignants du département de sociologie qui se mobilisent parle du procès de la honte

