Université Assane Seck : Les étudiants réinvestissent les amphithéâtres Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ UASZ/ Saliou Ndong La Coordination des Étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (CE-UASZ) a informé, dans un communiqué, de la suspension de la grève et a invité les étudiants à reprendre les cours le lundi 6 janvier 2025, tout en insistant sur l’importance de rester attentifs à la suite de leurs revendications. […] Sénégal Atlanticactu/ UASZ/ Saliou Ndong La Coordination des Étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (CE-UASZ) a informé, dans un communiqué, de la suspension de la grève et a invité les étudiants à reprendre les cours le lundi 6 janvier 2025, tout en insistant sur l’importance de rester attentifs à la suite de leurs revendications. Cette décision incarne un sens de responsabilité et de solidarité, visant à équilibrer les efforts pour l’amélioration des conditions de vie universitaire avec la nécessité de poursuivre les études. Réalisations : Conditions alimentaires : Progrès significatif dans la construction de la zone de production pour le restaurant de Diabir.

: Progrès significatif dans la construction de la zone de production pour le restaurant de Diabir. Infrastructures : Reprise des travaux PGF-SUP, fermeture du pavillon E, augmentation du nombre de lits superposés, réhabilitation des infrastructures pédagogiques, et ouverture du service médical. Position sur les Sessions Uniques : La CE-UASZ rejette l’idée des sessions uniques et milite pour le retour à deux sessions normales avec deux rattrapages afin de garantir une évaluation académique juste. Engagements des autorités : La Coordination salue les efforts des autorités pour améliorer les infrastructures, accroître le financement de la recherche (objectif de 1,5 % du PIB d’ici 2030) et transformer l’enseignement supérieur. Elle appelle également les étudiants à rester mobilisés pour renforcer ces acquis.



Source : Source : https://atlanticactu.com/universite-assane-seck-le...

Accueil Envoyer à un ami Partager