Université Assane Seck de Ziguinchor : Le recteur annonce la réouverture pour le 5 Janvier 2025

À l’université Assane Seck de Ziguinchor, les cours vont reprendre le 6 Janvier 2025. Décision prise à la suite d’une réunion d’évaluation du recteur, président du Conseil académique, ce jeudi 12 décembre 2024. Autre décision prise, l'instauration d'une session unique pour l’année universitaire 2023-2024, pour les UFR lettres Arts et sciences humaines, sciences économiques sociales SES et l’UFR ST, sciences et technologies.

Jeudi 12 Décembre 2024