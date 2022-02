Université Assane Seck de Ziguinchor: Le recteur rappelé à l’ordre par la Cour suprême

Dans un arrêt rendu le 10 février dernier, la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé la décision numéro 69/Uasz/Cab-Rec/Sg/Cj/Rd du recteur de de l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Cette dernière portait sur l’annulation de l’élection de remplacement du représentant du personnel d’enseignement et de recherche de rang A au conseil d’administration de l’Université. Alors que la communauté universitaire de Ziguinchor avait porté son choix sur Magatte Camara pour le représenter, le recteur avait pris un arrêté pour tout casser, souligne Libération online.



Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/ Enseignement supérieur et recherche (Sudes/Esr) avait introduit un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême qui vient de lui donner raison. Cette décision de la Cour suprême n’étant susceptible d’aucun recours, le Sudes/Esr exige son application immédiate. Il prévient aussi le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar «qui se plait également à prendre des libertés avec les lois et règlements », tout en soulignant que «les juridictions compétentes saisies à cet effet par le syndicat se prononceront bientôt sur les délits présumés qui lui sont imputés ».