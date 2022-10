Université Assane Seck de Ziguinchor: Le recteur retire sa plainte contre un enseignant

Le Recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), Mamadou Badji, est revenu à de meilleurs sentiments. Suite à un quiproquo, il avait décidé de traîner en justice Jean Alain Goudiaby, enseignant-chercheur au département de Sociologie. M Badji s’était senti diffamé par l’enseignant et voulait laver son honneur devant les tribunaux. D’où sa plainte contre le sociologue, renseigne L'As.



Finalement, Mamadou Badji a retiré sa plainte contre Dr Jean Alain Goudiaby. Dans une note, la communauté universitaire est informée que suite à la médiation entreprise, l'affaire a connu un dénouement heureux avec le retrait de la plainte engagée par l'autorité qui préfigure déjà une extinction définitive de la procédure.



La Direction de la vie de l'Université et du Service à la communauté remercie toutes les bonnes volontés, en particulier le médiateur et le Secrétaire général du Satuc, qui ont grandement concouru à ce résultat. Elle invite la communauté universitaire à travailler à la consolidation de la résilience de l'UASZ par le dialogue.