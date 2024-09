Université Bambey : La dette du CROUS s’élève à plus 4 milliards 100 millions francs Cfa (Directeur)

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2024 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

La situation financière du Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de l’Université Alioune Diop (UAD) de Bambey (centre), est très ‘’difficile’’, avec une dette évaluée à plus de 4 milliards 100 millions de francs Cfa, a-t-on appris de son Directeur général, Docteur Aliou Sène.



‘’ La situation financière du CROUS de Bambey est très difficile. Il faut qu’on se dise la vérité. Là où je vous parle, les agents du CROUS y compris moi-même, n’ont pas reçu de salaire parce qu’on a trouvé une situation financière très compliqué,e avec une dette estimée à plus de 4 milliards 100 millions de francs Cfa ’’, a-t-il déclaré.



M. Sène, qui s’exprimait à la fin une visite des campus 1 et 2 de l’université, en présence des chefs de service de sa direction, a également indiqué que ‘ ’l’argent trouvé dans les caisses, ne peut même pas payer les salaires de ce mois-ci ’’.



‘’ Je suis nommé à la tête de cette direction pour régler les problèmes et ensemble, nous allons trouver des solutions, car tout est urgent ’’ a-t-il affirmé, soulignant ‘’ l’urgence de trouver impérativement une solution pour répondre aux besoins des étudiants ’’.



Le directeur du CROUS de Bambey a annoncé la tenue prochainement d’une journée de travaux d’intérêt public, avec l’ensemble des agents de l’administration de sa direction, tout en appelant ses collaborateurs à serrer la ceinture pour relever les défis, afin de mettre l’université sur la bonne voie.



Concernant l’état des logements et des restaurants des campus visités, il a indiqué qu’il y a urgence de démarrer cette semaine les travaux d’entretien, informant toutefois que ‘ ’la réfection des toilettes et des pavillons va démarrer cette semaine, pour avoir un bon cadre de vie avant la rentrée d’octobre 2024 ’’.

















Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook