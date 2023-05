Université Cheikh Ahmadou Bamba (Bambey) : Serigne Mame Mor Mbacké bénit la caravane « Sénégal Connect » Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Mai 2023 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Mame Mor Mbacké, le président de l’assemblée de l’université Cheikh Ahmadou Bamba, a reçu la délégation du ministre Me Moussa Bocar Thiam ce samedi. Une étape majeure dans le planning de la tournée nationale pour la promotion du numérique. C’est ainsi qu’une visite guidée a été effectuée au niveau du centre universitaire d’enseignement professionnel Serigne Saliou Mbacké, notamment l’unité d’application pédagogique et incubation (Uapi.) Le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique a chaleureusement félicité le guide religieux pour son implication parfaite dans ce projet. « Nous avons tenu à être présents à l’université Cheikh Ahmadou Bamba (UCAB) de Bambey, dont le président est un éminent religieux engagé pour l’éducation des enfants, je veux nommer, serigne Mame Mor Mbacké Mourtala. Nous tenons à le féliciter sincèrement au nom du président Macky Sall et surtout nous réjouir de la qualité des offres de formations proposées... » À ce propos, Serigne Mame Mor Mbacké a remercié le gouvernement du Sénégal pour son soutien. Poursuivant il explique : « aujourd’hui l’agriculture intensive, efficace et efficiente doit nécessairement s’appuyer sur les nouvelles technologies. Aujourd’hui nous avons dépassé le stade où les prévisions météorologiques ou les examens sur la qualité du sol soient aléatoires. Avec le numérique et le digital tous les outils sont à disposition pour avoir un agriculteur, et un élevage avec des solutions objectives… Ce sont des étudiants spécifiques qui ont le baccalauréat arabe et qui ont réussi à se spécialiser dans l’agriculture… » Après avoir reçu les doléances des dirigeants de l’Ucab qui réclament entre autres la transformation de leur radio Ucab FM en une radio universitaire et l’introduction de leur chaîne télé dans le TNT, le ministre qui a bien pris note, a magnifié leur modèle. « Ils sortent demain comme des gens qui ont des masters avec le Bac arabe et qui sont bonifiés avec la formation scientifique dans le domaine de l’agriculture comme dans le domaine du numérique. À l’UCAB, il y a bien une filière numérique qui forme ces jeunes bacheliers issus du Bac arabe… et c’est l’importance justement d’avoir ce type d’étudiants qui sortent de l’UCAB. Nous aurons un corps d’étudiants ou de demandeurs d’emploi qui sont tres bien formés et assis sur les valeurs qui fondent notre pays. »

