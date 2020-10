Université Gaston Berger de Saint-Louis: 80,49 % de taux de réussite au concours du Cames 2020 Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 18:16 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- L’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) s’est enrichie de 7 nouveaux Professeurs titulaires, 11 Maîtres de Conférences et 15 Maîtres-assistants au terme de la 42ème session des Comités consultatifs interafricains du concours du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) 2020, renseigne un communiqué publié, hier. Sur 41 candidats, 33 ont été déclarés admis […] XALIMANEWS- L’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) s’est enrichie de 7 nouveaux Professeurs titulaires, 11 Maîtres de Conférences et 15 Maîtres-assistants au terme de la 42ème session des Comités consultatifs interafricains du concours du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) 2020, renseigne un communiqué publié, hier. Sur 41 candidats, 33 ont été déclarés admis au terme du concours. Soit un taux de réussite de 80,49 %. «Notre institution a 7 nouveaux Professeurs titulaires, 11 Maîtres de Conférences et 15 Maîtres-assistants», informe-t-on dans le document. Concernant leur répartition, il a indiqué que «l’Ufr des Sciences appliquées et Technologies se retrouve avec 1 Professeur titulaire, 7 Maîtres de Conférences et 2 Maîtres-assistants. L’Ufr des Sciences juridiques et politiques a 1 Professeur titulaire et 2 Maîtres-assistants». La même source mentionne que « l’Ufr des Sciences de la Santé se retrouve avec 1 Professeur titulaire et 3 Maîtres-assistants, l’Ufr des Lettres et Sciences humaines se retrouve avec 4 Professeurs titulaires, 2 Maîtres de Conférences et trois 3 Maîtres-assistants». Le texte de préciser que l’Ufr des Civilisations, Religions, Arts et Communication a eu 1 Maître-assistant, l’Ufr des Sciences de l’Education, de la Formation et du Sport 1 Maître de Conférences et 2 Maîtres-assistants. Pour ce qui est de l’Ufr des Sciences agronomiques, de l’Aquaculture et des Technologies alimentaires, elle accueille un nouveau Maître de Conférences et un Maître-assistant. Enfin, celle des Sciences économiques et de Gestion se retrouve avec 1 nouveau Maître-assistant à l’issue de ce concours. En 2019, l’université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis avait obtenu un taux de réussite de 78% à l’issue de la 41ème session des comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames), tenue à Bangui en République Centrafricaine. Le Soleil



Source : Source : https://xalimasn.com/universite-gaston-berger-de-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager