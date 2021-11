Université de Bambey: Plus de 60 étudiants, victimes d’intoxication alimentaire, évacués au service médical

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

A l’Université Alioune Diop de Bambey, plus de 60 étudiants sont évacués au service médical du campus, suite à une intoxication alimentaire, a-t-on appris, ce jeudi.



La nourriture à l’origine de l’intoxication alimentaire provient du restaurant appelé “Restaurant Europe”, nous dit-on. Et soixante-sept étudiants ont été consultés au service médical de l’UADB.



A rappeler qu’en novembre 2015, 150 e?tudiants de l’Universite? Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis avaient été victimes d’intoxication alimentaire.











Senego

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos