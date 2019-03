Université de Thiès: Le Vice-recteur limogé pour diffusion d'images pornographiques

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Pr. Salif Gaye n’est plus Vice-recteur de l’Université de Thiès, fonction qu'il occupait depuis le 27 mai 2014, cumulativement avec celles de président de Commission des relations avec les entreprises, de l’insertion et de services à la société de l’Université et de Directeur de l’école doctorale.



Il a été démis de toutes ses fonctions le 21 mars dernier par le Recteur, le Pr. Ramatoulaye Diagne Mbengue. A l’origine de ce limogeage pour ne pas dire une sanction : Il lui est reproché d’avoir envoyé par mails groupés à cette dernière ainsi qu'à d’autres autorités de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, des images à caractère pornographique, renseigne L’As, qui souligne que le mis en cause a réfuté cette accusation.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos