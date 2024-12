Université de Ziguinchor : le GIMA initie une rencontre pour trouver une solution à la crise

La section sénégalaise du groupe d’initiatives pour une médiation à l’Afrique (GIMA) a initié, jeudi, une réunion pour trouver une solution à la crise à l’Université Assane Seck de Ziguinchor dont le campus pédagogique a été fermé à la suite d’une grève illimitée décrétée par les étudiants, renseigne l'Aps.



Des délégués d’étudiants, des directeurs d’UFR et le médiateur de l’université Assane Seck de Ziguinchor, Nouha Cissé ainsi que des imams, des évêques, des délégués de quartiers, ont pris part à cette rencontre qui s’est tenue au domicile du médiateur de l’université pour renouer le fil du dialogue entre les étudiants et l’administration.



« Le GIMA a pour crédo des solutions locales aux crises locales. C’est la raison pour laquelle, nous avons voulu nous appuyer sur des méthodes pédagogiques et des ressources humaines endogènes pour résoudre cette crise qui commence à trop durer à l’université Assane Seck de Ziguinchor », a expliqué le chef du bureau GIMA/ Sénégal, Maodo Malick Mbaye, relate la même source.



Le secrétaire général du cadre des religieux et notables de Ziguinchor, Imam Daouda Dramé, a évoqué »une réunion très intéressante qui a permis de renouer le cadre du dialogue et d’aller vers un dénouement heureux » de la crise.



Cette initiative de la section sénégalaise du groupe d’initiatives pour une médiation à l’Afrique (GIMA) peut, selon des participants, « susciter un espoir et un vent de décrispation à l’université Assane Seck de Ziguinchor ».



Basé à Rabat (Maroc), le GIMA se définit comme une ‘’organisation apolitique et non confessionnelle’’. Il déclare regrouper des intellectuels de la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine avec pour mission de réfléchir sur des mécanismes de médiation rapides et efficaces à l’africaine.



Le Conseil académique de l’université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) avait pris la décision au mois de novembre dernier de fermer « jusqu’à nouvel ordre le campus pédagogique « , précisant que la mesure ne concerne pas le Centre universitaire de Kolda et l’UFR 2S, qui continuent leurs enseignements, en privilégiant les cours en ligne.



Le Conseil académique de cette université du sud du Sénégal, présidé par le recteur, Alassane Diédhiou, a également décidé de la dissolution des amicales d’étudiants, la suspension de leurs activités de renouvellement et la dissolution de la coordination des étudiants.



Ces mesures font suite au mouvement d’humeur des étudiants, qui ont décrété, vendredi dernier, une grève illimitée pour réclamer l’achèvement des chantiers de douze amphithéâtres engagés depuis 2015, la réception du pavillon de mille lits et d’un autre restaurant ‘’digne de ce nom’’.