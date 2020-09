Universités et écoles d’enseignement supérieur au Sénégal : Macky Sall exige le respect strict des protocoles sanitaires édictés

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020

Le Chef de l’Etat a, en outre, abordé la question de la reprise des enseignements apprentissages dans les universités et écoles d’enseignement supérieur au Sénégal.



Il a demandé au Ministre de l’Enseignement Supérieur et au Ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions, en liaison avec les Autorités académiques, les responsables des œuvres universitaires et les partenaires sociaux, pour un retour, dans les meilleures conditions, des étudiants et enseignants dans les campus universitaires, en veillant au strict respect des protocoles sanitaires édictés.



